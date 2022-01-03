توب 5: سيطرة الحوثيين على سفينة ترفع علم الإمارات.. وأسباب استقالة حمدوك

2022/01/03 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سيطرة الحوثيين على سفينة شحن ترفع علم الإمارات، إلى أسباب استقالة عبدالله حمدوك من رئاسة وزراء السودان، وتسجيل أعلى مستوى تضخم في تركيا منذ وصول أردوغان للسلطة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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