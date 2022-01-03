2022/01/03 | 21:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 25FHVxQcij8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشطون: إنجاز معاملة في مؤسسات الشهداء بحاجة "لشدة دولارات") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناشطون: إنجاز معاملة في مؤسسات الشهداء بحاجة "لشدة دولارات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).