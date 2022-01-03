2022/01/03 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان كل الأطراف المتسببة بمجزرة جبلة بقبضة العدالة الآن.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، “تابعنا بدقة ملابسات مجزرة بابل الدامية، وتم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة بحد ذاتها، كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن”.

واضاف “شكّلنا لجنة عليا للتوسع في التحقيق، لن نتسامح مع أي تقصير داخل المنظومة الأمنية”.

التالي

منذ ساعتين

الكاظمي يصدر 4 قرارات تتعلق بحادثة جبلة

منذ 3 ساعات

التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني يبحثان “تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية”

منذ 10 ساعات

رئيس هيـئة الـنزاهـة وملاكها المـتقـدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام 2022

منذ 10 ساعات

رئاسة الجمهورية: يجب رص الصف الوطني للحفاظ على السلم المجتمعي

منذ 10 ساعات

رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتبه يكشفان عن ذمتيهما المالية للعام 2022

منذ يومين

الصدر يقدم 12 مقترحاً بديلاً للتجمعات غير الصحية

منذ يومين

الصدر يعلق على احتفالات رأس السنة الميلادية

منذ 3 أيام

الحلبوسي يبارك للشعب العراقي قدوم العام الجديد

منذ 3 أيام

عام حافل بالأحداث السياسية على الساحة العراقية في 2021

منذ 3 أيام

المحمدي يؤكد اهمية ان تكون القوى الفاعلة بالمشهد على مستوى التحدي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: كل الأطراف المتسببة بمجزرة جبلة بقبضة العدالة الآن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: كل الأطراف المتسببة بمجزرة جبلة بقبضة العدالة الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).