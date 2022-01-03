مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في صلاح الدين

2022/01/03 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، إن “حادث انقلاب مركبة في محافظة صلاح الدين ادى الى وفاة امرأة واصابة شخصين”.

وأضاف أن “الحادث وقع على الطريق الرابط بين قضاء الدور وقضاء سامراء المقدسة بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة وخروجها عن مسارها”.

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