منتخبنا بكرة اليد يعسكر في قطر استعدادا لبطولة اسيا

2022/01/03 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يتوجه منتخبنا، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول بمعسكر قصير استعدادا لبطولة اسيا في السعودية المؤهلة لمونديال كرة اليد 2023و قال مدرب منتخبنا الوطني باليد شريف مؤمن ان منتخبنا سيخوض لقائين مع المنتخب القطري الذي يقع في مجموعتنا التي تضم كذلك منتخبي الإمارات و عمان و المعسكر القطري و قبله معسكر إيران قد طور منتخبنا لكن مجموعتنا صعبة و لكن ليست مستحيلة.وستنطلق البطولة بنسخها العشرين في العاصمة الرياض في يوم 18 الشهر الحالي و تنتهي يوم 31 بمشاركة ستة عشر منتخبا اسيويا.

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