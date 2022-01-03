"الغذاء والدواء الأميركية" تسمح بالجرعة المعززة للأطفال من 12 إلى 15 عاما

2022/01/03 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

صرحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي أيه)، الاثنين، بالاستخدام الطارئ للجرعات المعززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

وأعلنت الهيئة، على موقعها، تقصير الوقت اللازم قبل تلقي الجرعة معززة من ستة أشهر على الأقل بعد الانتهاء من الجرعتين الأساسيتين، إلى خمسة أشهر على الأقل، لكل من يبلغ من العمر 12 عاما أو أكبر.

وكانت السلطات الصحية قد سمحت بتطعيم هذه الفئة من الأطفال ضد كورونا، بدءا من مايو الماضي.

وقال أحد كبار المنظمين الذي يشرف على مكتب اللقاحات بالوكالة، بيتر ماركس، إن الجرعة المعززة "قد تساعد في توفير حماية أفضل ضد كل من متغيرات دلتا وأوميكرون"، مشيرا إلى أن المتحور الأحدث، "يبدو أنه أكثر مقاومة قليلا لمستويات الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بفعل الجرعتين الأساسيتين".

من المتوقع أن تجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع لمراجعة قرار إدارة الغذاء والدواء.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء، إلى أنها اعتمدت على بيانات السلامة والفاعلية التي أجرتها السلطات الصحية في إسرائيل على أكثر من 6300 شخص في تلك الفئة العمرية.

كما اعتمد المنظمون على المعطيات الإسرائيلية في تقصير الفترة بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاح فايزر، فضلا على أنه لم تظهر أي مشكلات سلامة جديدة في الولايات المتحدة بين أكثر من أربعة ملايين شخص في سن 16 عاما أو أكبر تلقوا جرعة ثالثة على الأقل بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية.

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