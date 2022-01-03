2022/01/03 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، المملكة العربية السعودية واتهمها بدعم الإرهاب، ردا على تصريحات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصرالله يرد على الملك سلمان ويهاجم السعودية ويتهمها بـ"الإرهاب") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصرالله يرد على الملك سلمان ويهاجم السعودية ويتهمها بـ"الإرهاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).