فاتن موسى تتهم مصطفى فهمي بـ

2022/01/03 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي بالـ" البخل"، وقالت في أول ظهورٍ إعلامي لها بعد أزمة طلاقها إنها لم تكن لتتخيل أن تنتهي علاقتها به بهذه الطريقة.

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