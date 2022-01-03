المشهداني يوضح الإجراءات المتبعة عند عدم اختيار رئاسة البرلمان بالجلسة الأولى

2022/01/03 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح أكبر أعضاء مجلس النواب الجديد سناً محمود المشهداني، اليوم الاثنين، الإجراءات المتبعة عند عدم اختيار رئاسة البرلمان بالجلسة الأولى، فيما أشار إلى عدم اتخاذ قرار حتى الآن بعقد الجلسة صباحاً أو مساء.وقال المشهداني للوكالة الرسمية، إن “مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى يوم 9 كانون الثاني لاداء اليمين الدستوري واختيار رئيس …

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