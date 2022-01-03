نائب نمساوي من أصل عراقي يطرح ’وصفة’ لحكومة عراقية ’ناجحة’: الفرصة الأخيرة! - عاجل

2022/01/03 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّم النائب في البرلمان النمساوي ذو الأوصول العراقية عمر الراوي، الإثنين، ما قال إنها "نصيحة" لتشكيل حكومة أغلبية في العراق.

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وكتب الراوي على صفحته في "فيسبوك"، وتابعه "ناس"، (3 كانون الثاني 2022)، "رأيي المتواضع ونصيحتي وامنيتي: تشكيل حكومة اغلبية فيها يحكم شيعة، سنة، وكُردْ على سبيل المثال لا الحصر، وتواجد معارضة في البرلمان متكونة ايضاً من شيعة، سنة، وكُردْ".

واضاف الراوي "بهذه نكون اتجهنا خطوة باتجاه ديمقراطية ونظام يقارب باقي الديمقراطيات".

وتابع الراوي "اما اذا كانت هناك حكومة توافقية شاملة فهذا يعني العودة الى المحاصصة الكاملة و الشاملة و في النهاية الفشل".

وأوضح أن "المحاصصة كانت في البداية ربما ضرورية، الان عف عليها الزمن، هذه آخر فرصة".

ومضى الراوي قائلاً "التشرينيون او المستقلون انصحهم تكوين كتلة يكون لها ثقلها، اما المشاركة في حكومة ناجحة، او معارضة شريفة نزيهة ناجحة".

وختم الراوي "آخر فرصة لاحزاب العراق، ضعف المشاركة في الانتخابات الماضية اكبر دليل على تذمر واضح من الناخبة والناخب العراقي و فقدان الثقة التامة".

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