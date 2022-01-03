الشريعة في مواجهة القضاء

2022/01/03 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل الشريعة وحدها كافية؟ أم نحتاج للقوانين؟ أم الاثنين معًا؟

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