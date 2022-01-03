2022/01/03 | 21:37 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن نصر الله: مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين منعوا تحول البلد إلى إمارة ومشيخة سعودية عام 2005 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/03 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن نصر الله: مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين منعوا تحول البلد إلى إمارة ومشيخة سعودية عام 2005) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن نصر الله: مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين منعوا تحول البلد إلى إمارة ومشيخة سعودية عام 2005) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).