2022/01/03 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

أصدر مدير إحدى المدراس في محافظة ميسان، اليوم الاثنين، قرارا بتغييب المحاضرين المعتصمين بعد إنهاء خدماتهم.

وبينت وثائق تلقتها (بغداد اليوم) ان "مدير مدرسة الثقلين علي عبد السادة عطية أصدر قرارا بتغييب المحاضرين المعتصمين وإنهاء خدمات".

وأضافت ان "مدير المدرسة اعتبر المحاضرين فائض في مدارسهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مدرسة يتخذ إجراءً بحق المحاضرين المعتصمين (وثائق)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مدرسة يتخذ إجراءً بحق المحاضرين المعتصمين (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).