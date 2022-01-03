الوجه الآخر للمسيح - نايف سلوم

2022/01/03 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_سلوم نعرض هنا كتاب "الوجه الآخر للمسيح" لفراس السواح لما له من تميز بين أعماله.



ففي العنوان الفرعي نقرأ عنوانين: الأول؛ "موقف يسوع من اليهود واليهودية، وإله العهد القديم"، والثاني: مقدمة في المسيحية الغنوصية".



وكون العنوان يظهر وجهاً آخر للمسيح، فإن تاريخ المسيحية في قرومها الخمسة الأولى تظهر وجوه متعددة للمسيح.



سواء لجهة الموقف من الشريعة اليهودية وإله العهد القديم يَهْوَه، أم لجهة غنوصية المسيحية أو ......





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