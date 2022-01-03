بيان القطاع العمالي للنهج الديمقراطي - النهج الديمقراطي

2022/01/03 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطيالسكرتارية الوطنية للقطاع العماليبيان إلى الرأي العامالقطاع العمالي للنهج الديمقراطي يدعم النضالات العمالية والشعبية، ويدعو إلى وحدة النضال العمالي والشعبي لمواجهة الهجوم المخزني الرأسمالي.اجتمعت السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي للنهج الديمقراطي في اجتماعها الدوري يوم السبت 01 يناير 2022، تدارست فيه مجمل القضايا السياسية والتنظيمية للقطاع ومستجدات أوضاع ونض ......





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