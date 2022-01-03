رحلة الكوكب الأزرق نحو الكارثة - الهام بلان دعبول

2022/01/03 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الهام_بلان_دعبول ربّما يكون عنوان هذا المقال صادمًا، أو ربّما أقنعنا أنفسنا أن بعض البشر متخصّصون في النّظر للأمور من خلال عدسة سوداء.



لسنا جميعًا سياسيّين بامتياز، حيث نبادر بنشر الدّمار من حولنا، ونتلذّذ بالأحداث الّتي تولّد "لوحات فنيّة ومقطوعات موسيقيّة ونصوصًا أدبيّة" مُوثِّقة، فتُحوِّل الدّخانَ المتصاعد من المباني والأجساد المحترقة، إلى رقصةِ الأرواح نحو الفضاء الرّحب.إنّ استسهال العبارات الملطّفة لل ......





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