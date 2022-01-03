دواء يخفض احتمالية الوفاة بنسبة 90% لمصابي كورونا

2022/01/03 | 21:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعطي "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات فاعلية قوية جداً.

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