شاهد بالفيديو.. سبب خسارة العراق في أم المعارك.. لم نستطيع تحريك دبابة واحدة!

2022/01/03 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sed6VRzgOdg

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