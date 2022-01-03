الانضباط تصدر عدة قرارات إثر مباريات شهدت أحداثاً مؤسفة

2022/01/03 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الاثنين، جملة من القرارات الجديدة، إثر مباريات شهدت أحداثاً مؤسفة.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عقدت اجتماعاً لدراسةِ عددٍ من تقارير الحكام في بعض المباريات التي جرت خلالها بعض الأحداث المؤسف".وأصدرت اللجنة عدة قرارات فيها، وكما يلي:- لدى مناقشةِ تقرير حكم مباراةِ نادي الصليخ ومصافي الجنوب ضمن دوري الدرجة الأولى، لاحظت اللجنة من خلال الاطلاعِ على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل المديرِ الإداري لنادي مصافي الجنوب (أحمد حسين) على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة حرمانَ المدير الإداري لنادي مصافي الجنوب (أحمد حسين) من مرافقةِ الفريق لمدة ثلاث مبارياتٍ وفق المادة 51 /1 انضباط قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.- كما ناقشت اللجنة تقريرَ حكم مباراةِ كربلاء والجنسية في دوري الدرجةِ الأولى، ولاحظت اللجنة من خلال الاطلاع على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل إداري فريقِ الجنسية (فلاح حسن) واللاعبين (حسين عباس فالح) و (ذو الفقار خالد محمد)، وكذلك الاطلاع على الأوليات كافة، وعليه قررت اللجنة حرمانَ إداري فريق الجنسية (فلاح حسن) من مرافقةِ الفريق لمدة ثلاث مبارياتٍ وفق المادة 51 /1 انضباط، وحرمان لاعب فريق نادي الجنسية الذي يحمل الرقم 29 (حسین عباس فالح) ثلاث مبارياتٍ وفقاً للمادة 51 /1 انضباط، وحرمان لاعب فريق الجنسية الذي يحمل الرقم 7 (ذو الفقار خالد محمد) ثلاث مبارياتٍ وفق المادة 1/51 انضباط، فضلاً عن تغريم نادي الجنسية مبلغاً قدره (1000000) دينار عراقي وفق المادة 51 /1 انضباط، قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.- كذلك اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراةِ نادي الجنسية وغاز الجنوب ضمن الدوري الممتاز لكرة الصالات، ولاحظت من خلال الاطلاعِ على التقرير وجود تجاوزٍ من قبل مدربِ نادي الجنسية (أحمد صبحي) على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة حرمانَ مدرب نادي الجنسية (أحمد صبحي) من مرافقةِ الفريق مباراة واحدة وفقاً للمادة 2/51 انضباط قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.- وعند مناقشةِ تقرير حكم مباراة نادي نفط البصرة والقوة الجوية ضمن دور 16 من بطول كأس العراق، لاحظت اللجنة من خلال الاطلاعِ على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل لاعبِ نادي القوة الجوية (أحمد إبراهيم) على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة حرمانَ لاعب نادي القوة الجوية (أحمد إبراهيم) مباراة واحدة وفق المادة ( 1/51 ) انضباط قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.- وأيضاً ناقشت اللجنة تقرير حكم مباراة زاخو والزوراء ضمن الدوري الممتاز، ولاحظت اللجنة من خلال الاطلاع على التقرير وجود تجاوزٍ من قبل جمهور زاخو على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة حرمان جمهور زاخو من الدخول للملعب مباراة واحدة وفق المادة ( 67 / 5 ب ) انضباط قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.- وأثناء مناقشة تقرير حكم مباراة القاسم والكرخ ضمن الدوري الممتاز، لاحظت اللجنة من خلال الاطلاع على التقرير وجود تجاوزٍ من مدربِ الكرخ (رزاق فرحان) على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة فرضَ غرامة مالية على مدربِ الكرخ (رزاق فرحان) قدرها (4000000) دينار عراقي وفق المادة ( 51 /1 ) انضباط قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.- اللجنة ناقشت، أيضاً، تقرير حكم مباراة ميسان والمرور من دوري الدرجة الأولى، ولاحظت من خلال الاطلاع على التقرير وجود تجاوزٍ من قبل لاعب نادي ميسان ذي الرقم (5) (حسين عبد الرضا) على حكمِ المباراة، وقررت اللجنة حرمانَ لاعب نادي ميسان ذي الرقم (5) (حسين عبد الرضا) ثلاث مبارياتٍ وفق المادة ( 51 /1 ) انضباط قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ".

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