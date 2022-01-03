الرئيس يحتفي في يوم الكويت بالصواريخ !

2022/01/03 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

هناك حكايا وذكريات ربما تعمّد التاريخ

في نسيانها أو تجاهلها لأسباب قد تكون

مقصودة أو غير مقصودة من تاريخ العراق،

في كل الأحوال تتحمّل الذاكرة العراقية

الوزر الأعظم في تدوين تلك ا

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