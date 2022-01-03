2022/01/03 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زينب زكي غائب

استغلال جنسي، اغتصاب، تهديد ، قتل ،

ضرب ، إهانة لفظية ، جرائم الشرف ،زواج

القاصرات، إعتداءات جسدية ، إبتزاز أو

حتى الإتجار بالفتيات في ظل الظروف

الراهنة.

تهميش للهوية النسائية وت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوقفوا تعنيف النساء في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوقفوا تعنيف النساء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).