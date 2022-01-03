سلسلة علم الاديان المقارن (2) الاسلام دين السماح ...كيف ؟

2022/01/03 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

تمأسس الاسلام منذ انبثاقه في غار حراء

احد جبال مكة المكرمة على ثيمة السماح

التي اكدها الله في كتابه في سورة

البقرة (لا اكراه في الدين ) وكانت هذه

الثيمة اللا اكراهية اساسا الى

الانط

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