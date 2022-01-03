رئيس السن يتحدث عن الجلسة الأولى المرتقبة لـ

2022/01/03 | 22:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفى أكبر أعضاء مجلس النواب الجديد سنًا محمود المشهداني، أن تكون الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة.

وقال المشهداني، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "مجلس النواب سيعقد جلسته الأولى يوم 9 كانون الثاني/يناير لأداء اليمين الدستوري واختيار رئيس ونائبيه"، مبينًا أنه "لا توجد جلسة مفتوحة بحسب قرار المحكمة الاتحادية".

وأضاف أنّ "الكتل البرلمانية ستسعى إلى اختيار رئيس مجلس النواب الدائم في الجلسة الأولى، وفي حال لم نوفق في ذلك وكانت هناك مشاكل ولم تتفق الكتل لا بد من وجود مخرج قانوني، وهو إبقاء الجلسة للتداول دون غلقها لحين اتفاق الكتل السياسية"، موضحًا أنّ "القرار في كتلة عزم التي ننتمي إليها هو انتخاب رئيس مجلس النواب بالجلسة الأولى كما هو في الدستور".

وتابع: "لم نتخذ حتى الآن قرارًا بشأن عقد الجلسة صباحًا أم مساءً"، مبينًا "لدي لقاء مرتقب مع رئيس الديوان لتحديد ملامح الجلسة".

وذكر أنّ "تحالف عزم متواصل مع جميع الكتل لبحث آلية وأفضل السيناريوهات للجلسة الأولى"، واصفًا "الجلسة الأولى للبرلمان بالأخطر".

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