حريق لا ينطفئ.. النيران تشتعل مجددا ببرلمان جنوب أفريقيا

2022/01/03 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاود الحريق المدمّر، الذي اندلع الأحد في برلمان جنوب أفريقيا، الاشتعال مجددا بعدما تمّت السيطرة عليه في وقت مبكر الاثنين، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء لوكالة "فرانس برس".

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