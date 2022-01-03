2022/01/03 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه سيقوم بزيارة إلى السعودية الشهر المقبل، التي توترت العلاقات بينها وبين أنقرة في السنوات الأخيرة.وبحسب ”رويترز“ قال أردوغان ردا على سؤال بشأن حل مشكلات تتعلق بالصادرات للسعودية لدى خروجه من مؤتمر عن التجارة إنه سيزور السعودية في فبراير/ شباط المقبل.

ظهرت المقالة اردوغان يعلن عزمه زيارة السعودية الشهر المقبل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يعلن عزمه زيارة السعودية الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان يعلن عزمه زيارة السعودية الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).