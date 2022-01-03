أكبر الأعضاء سناً يتحدث عن تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

2022/01/03 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح أكبر أعضاء مجلس النواب الجديد سناً محمود المشهداني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد في حال انعقادها.

وقال المشهداني في حديث لوكالة الانباء الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى يوم 9 كانون الثاني لاداء اليمين الدستوري واختيار رئيس ونائبيه".

وأضاف انه "لا توجد جلسة مفتوحة بحسب قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى ان "الكتل البرلمانية ستسعى الى اختيار رئيس مجلس النواب الدائم في الجلسة الاولى، وفي حال لم نوفق في ذلك وكانت هناك مشاكل ولم تتفق الكتل لابد من وجود مخرج قانوني وهو ابقاء الجلسة للتداول دون غلقها لحين اتفاق الكتل السياسية".

وأفاد المشهداني ان "القرار في كتلة عزم التي ننتمي إليها هو انتخاب رئيس مجلس النواب بالجلسة الاولى كما هو في الدستور"، مؤكدا "عدم اتخاذ حتى الان قرارا بشأن عقد الجلسة صباحا أم مساء، وهناك لقاء مرتقب مع رئيس الديوان لتحديد ملامح الجلسة".

وذكر أن "تحالف عزم متواصل مع جميع الكتل لبحث آلية وأفضل السيناريوهات للجلسة الاولى"، واصفا "الجلسة الاولى للبرلمان بالأخطر".

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