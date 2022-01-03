2022/01/03 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني مطلع في ذي قار، يوم الاثنين، عن احصائية بحالات الخطف والاغتيال والانتحار في المحافظة خلال عام 2021.وذكر المصدر ان “عدد حالات الانتحار في ذي قار بلغ 76 حالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرجال أكثر من النساء..ذي قار تسجل 76 حالة انتحار خلال العام الماضي المركز الخبري الوطني.

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