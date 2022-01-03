ابتكار فريد يصمم خصيصاً للشباب العراقي

2022/01/03 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت بغداد ليلة ٢١ كانون الاول ٢٠٢١ إطلاق YOOZ في الحدث الاضخم من نوعه في العراق، مما ترك الشباب في حالة من الدهشة.

وخلال الحدث المبهر، تم ازاحة الستار عن YOOZ من قبل رائد الاتصالات الاكثر دعما للشباب في العراق: آسياسل.



يعد هذا الابتكارالفريد من نوعه أحدث منصة تقدم من آسياسل تم تصميمها خصيصًا للشباب العراقي.

وتألق الحفل بحضور عدد من الشخصيات الحكومية الرسمية والدبلوماسيين والمشاهير والمؤثرين اضافة الى 15,000 ضيفا، تم تعريفهم بخدمة Yooz وهي عبارة عن شريحة الكترونية SIMCard تتيح لمستخدميها التحكم الكامل بالخدمات التي يدفعون مقابلها بالإضافة الى ميزات لا حصر لها تلبية لحتياجات الشباب العراقي.

وعبر عامر صناع، المدير التنفيذي لآسياسيل، عن سعادته باطلاق خدمة Yooz حيث جاء في كلمته: “سعداء للغاية بتقديم خدمة “Yooz” من قلب العاصمة بغداد..



فمثل ما تمثل بغداد بالنسبة للعراق، فأن منصة يوز “Yooz” تمثل روح الشباب الذين يسعون للشفافية والتحكم الكامل.

يعد YOOZ الشباب بأنه سيكون دائمًا نصيرهم وداعمهم، لقد ارادوا حزمًا مصممة لتناسب كل احتياجاتهم، لقد استمعنا، وقمنا بتقديمها اليوم، الآن، أصبح بإمكان الشباب الاشراف على انفاقهم على الباقات، والتي من ضمنها المرونة في الرسائل القصيرة والإنترنت وخدمات المكالمات، وبطاقات Mood، الاشتراك مجاني في تطبيقات الأفلام والاغاني، العاب حصرية من متجر Play Store بالإضافة لاختيار رقم هاتفك! نهدف إلى خدمة عملائنا من خلال الدعم الفني ومشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات التي من شأنها تحسين المجتمع وزيادة المهارات والمعرفة.



المستقبل يحمل المزيد من المبادرات التي تتبع خطى المبادرات السابقة في التميز والشمول

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