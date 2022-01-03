2022/01/03 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BbcwUGJ7SIs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مفاوضات تشكيل الحكومة.. استمرار حراك تشكيل الكتلة الاكبر بين الاحزاب الشيعية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مفاوضات تشكيل الحكومة.. استمرار حراك تشكيل الكتلة الاكبر بين الاحزاب الشيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).