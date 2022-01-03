اندلع فجأة.. حريق ثان في مبنى البرلمان بجنوب أفريقيا

2022/01/03 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت النيران مجددا في مبنى برلمان جنوب أفريقيا، الإثنين، بعد الحريق الذي شب في المبنى، الأحد، وفقا لما أعلنته السلطات.

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