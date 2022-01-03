2022/01/03 | 22:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة

والخدج في مُستشفى النسائية والتوليد

التعليمي بكربلاء المقدسة، الدكتور

وسيم سعد الغبان، إن "سيدة من أهالي

مُحافظة النجف الأشرف، تبلغ من العمر (25)

عاماً، أنجبت في و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (70 يوماً من الجهود الإستثنائية في مُستشفى حكومي بكربلاء تُبقي طفلاً خديجاً وزنه 750 غم على قيد الحياة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (70 يوماً من الجهود الإستثنائية في مُستشفى حكومي بكربلاء تُبقي طفلاً خديجاً وزنه 750 غم على قيد الحياة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).