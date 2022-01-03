2022/01/03 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، داعية كل من التقى بهما في الفترة الماضية إلى أخذ الاحتياطات الكاملة والخضوع لفحص كورونا.وكتبت زاهد على “فيسبوك”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).