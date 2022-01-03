مانشستر يونايتد يخسر بملعبه من ولفر هامبتون

2022/01/03 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق وولفرهامبتون فوزاً قاتلاً على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الـ21 من البريميرليج، على ملعب " أولد ترافورد ".وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 31 في المركز السابع، في حين رفع وولفرهامبتون رضصيده الى 28 نقطة في المركز الثامن.الشوط الأول من المباراة شهد أفضلية من جانب فريق وولفرهامبتون وسط توهان من جانب الشياطين الحمر، ولكن الضيوف لم يترجموا أفضليتهم من الأهداف.

وفي الشوط الثاني، أهدر البديل برونو فرنانديز هدفاً محققاً بتسديدة ارتطمت في العارضة، في حين سدد سايس كرة من ضربة حرة ارتطمت في العارضة.وفي الدقيقة "81" سجل وولفرهامبتون هدف الفوز، بعد كرة عرضية أبعدها الدفاع ثم وصلت الى جواو موتينهو، الذي استلمها وسدد من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

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