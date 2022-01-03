حرس حدود المنطقة الرابعة تلقي القبض على اثنين من المتسللين

2022/01/03 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت قوة من وحدة استخبارات وفصيل استطلاع وعناصر السرية الأولى الفوج الأول لواء حرس حدود الرابع عشر من احباط محاولة تسلل شخصين.وذكر بيان لقيادة حرس الحدود تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “جاءت العملية بعد مشاهدة دوريات الواجب المتهمين وإلقاء القبض عليهما، وبعد التحقيق معهم تبين انهما قاما بالدخول إلى قاطع …

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