2022/01/03 | 22:54 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أصدر مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اليوم الاثنين، 4 قرارات تتعلق بحادثة جبلة في محافظة بابل.
وذكر القائد العام للقوات المسلحة في العراق، بتغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، …
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وذكر القائد العام للقوات المسلحة في العراق، بتغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء العراق يصدر 4 قرارات تتعلق بحادثة "جبلة") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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