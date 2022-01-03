رئيس وزراء العراق يصدر 4 قرارات تتعلق بحادثة

2022/01/03 | 22:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اليوم الاثنين، 4 قرارات تتعلق بحادثة جبلة في محافظة بابل.وذكر القائد العام للقوات المسلحة في العراق، بتغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، …

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