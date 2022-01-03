وولفرهامبتون يقهر يونايتد بهدف موتينيو

2022/01/03 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسقط مانشستر يونايتد على أرضه أمام ضيفه وولفرهامبتون 0-1 مساء الإثنين، في ختام الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل المخضرم جواو موتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82. وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع، بفارق 3 نقاط أمام الثامن وولفرهامبتون، ولكل من الفريقين مباراتان مؤجلتان.

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