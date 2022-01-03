5 قتلى جراء فيضانات في جنوب إيران

2022/01/03 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي تسببت الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في محافظات جنوب إيران إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، ففي محافظة فارس لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما توفي شخص آخر في محافظة بوشهر بسبب صاعقة برق.وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم الاثنين، إن ”الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار في بعض أجزاء من محافظة فارس تسببت …

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