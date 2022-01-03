الأولى في العالم.. قيمة أبل السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

2022/01/03 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شركة أبل قفزة تاريخية، الاثنين، إذ تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في العالم يتم تداول أسهمها علنًا تصل إلى هذه القيمة.

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