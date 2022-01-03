ميقاتي يرفض ما قاله نصرالله بحق السعودية: ارحموا لبنان وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي

2022/01/03 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن ما قاله حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، بحق المملكة العربية السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".

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