بلينكن يبحث الموقف على الحدود الأوكرانية مع

2022/01/03 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، مع وزراء خارجية مجموعة بوخارست التسعة، التي تضم بلغاريا تشيكيا إستونيا هنغاريا لاتفيا ليتوانيا بولندا رومانيا وسلوفاكيا، تعزيزات روسيا العسكرية المزعزعة للإستقرار على طول الحدود الأوكرانية.

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