هل تتكرر مجزرة جبلة؟.. القوات الأمنية تحاصر منزل تاجر مخدرات يحمل قنبلة في المثنى

2022/01/03 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

قد يتكرر سيناريو مجزرة جبلة، ولكن هذه المرة في محافظة المثنى، حيث تحاصر القوات الأمنية منزل أحد تجار المخدرات يحمل قنبلة في المحافظة.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) ان "القوات الامنية تحاصر مطلوبا للقضاء تحصن في منزل وسط السماوة وهو يحمل رمانة يدوية".

وأضاف أنه "تم تفريغ المنازل المجاورة للبيت المحاصر به المطلوب كإجراء أحترازي".

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