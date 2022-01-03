هل يمكن أن يستمر عقد الجلسة الأولى للبرلمان وما الفرق بين المفتوحة والمستمرة؟

2022/01/03 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادعلق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على إمكانية استمرار عقد الجلسة الأولى ، مبينا الفرق بين الجلسة المفتوحة والمستمرة.

وقال التميمي في بيان له تلقته (بغداد اليوم) ان "الجلسة المفتوحة فهي التي تعقد ابتداءً وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات يعني الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب السابق".

وأوضح "أما الجلسة المستمرة فهي التي تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد ثم تؤجل ولاتعقد في موعد التأجيل الا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد".

وبين أنه "لايمكن ابقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يمكن أن تكون مستمرة اي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد 55 و 59 من الدستور و22 من النظام الداخلي للبرلمان"، مشيرا إلى ان "التأجيل هنا وارد امام المدد الدستورية الضاغطة".

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