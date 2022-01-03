2022/01/03 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تغلق مقرا لمنشقين عن الحشد الشعبي (وثائق)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تغلق مقرا لمنشقين عن الحشد الشعبي (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).