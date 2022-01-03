القضاء الأميركي يستدعي ترامب وابنه وابنته في “قضية مالية”

2022/01/03 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأصدرت المدعية العامة في نيويورك، الإثنين، استدعاءات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور وابنته إيفانكا، في إطار تحقيق مدني بشأن ممارسات أعمال للأسرة.وأعلن مكتب المدعية ليتيشيا جيمس في القرار، أنه يطلب شهادة ومستندات من ترامب، ودونالد ترامب الابن وإيفانكا ترامب على صلة بتحقيق في قيمة ممتلكات يملكها أو يهيمن …

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