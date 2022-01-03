2022/01/03 | 23:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RD6oviMrvBE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوارات مستمرة بين الكتل الفائزة لرسم ملامح الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوارات مستمرة بين الكتل الفائزة لرسم ملامح الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).