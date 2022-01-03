2022/01/03 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tlWh-WpFoD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فاضل موات: ليس هناك اغلبية شيعية باستمرار ابتعاد التيار عن الاطار لامتلاك الكرد والسنة ١٢٤ مقعدا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فاضل موات: ليس هناك اغلبية شيعية باستمرار ابتعاد التيار عن الاطار لامتلاك الكرد والسنة ١٢٤ مقعدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).