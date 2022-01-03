الموارد تقترح تقديم مشروع لمنع هدر الماء في الزراعة

2022/01/03 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اقترحت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، تشريع قانون لمنع هدر المياه في الزراعة، كما قدمت حلولاً لتجاوز مشكلة شح المياه.

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وقال مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (3 كانون الثاني 2022): إن "دخول مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا بشأن المياه يتطلب تنفيذ مجموعة من البنود للتقدم إلى أمام ولذلك سيتم إرسال وفد عراقي لزيارة أنقرة لتقطع المباحثات شوطا إضافيا".

وأضاف، أن "المذكرة أسست إيجابيات بتأمين حصة من مياه دجلة والفرات ونهدف عبر هذه الزيارة إلى تحديد الحصة المائية السنوية، والموضوع مقترن بما تنفذه تركيا من مشاريع ومن بينها مشروع الغاب جنوب البلاد ولدينا تصور عن ماذا تنفذ وأن لا تقوم بمشاريع مضرة بالعراق".

وتابع: "المشكلة أن مذكرات التفاهم السابقة لم تنفذ لأنه لم يصادق عليها، بينما المذكرة الأخيرة صودق عليها من قبل البرلمان التركي والرئيس رجب طيب أردوغان ما يعني الزاماً لأنقرة بتنفيذها لأنها اتخذت صيغة اتفاقية".

وأشار إلى أن "العراق سيطالب بحصة مائية تصل تقريباً إلى 13 مليار متر مكعب من عمود نهر دجلة وأن لا تكمل تركيا أكثر من 75% وربما تصل النسبة إلى 9.750 مليار متر مكعب في حال تم إكمال 100% من المشاريع".

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