2022/01/03 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت شركة أبل الأميركية العملاقة العتبة الرمزية البالغة ثلاثة آلاف مليار دولار في البورصة، الاثنين، وهي سابقة في تاريخ سوق الأوراق المالية تشهد على نجاح المجموعة التي زادت قيمتها عشرة أضعاف تقريبا منذ رحيل مؤسسها ستيف جوبز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سابقة اقتصادية.. قيمة أبل تتجاوز 3 تريليونات دولار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سابقة اقتصادية.. قيمة أبل تتجاوز 3 تريليونات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).