2022/01/03 | 23:45 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام عبرية: تحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/03 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام عبرية: تحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام عبرية: تحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).