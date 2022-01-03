فلسطين وفرص اندلاع الانتفاضة الثالثة - نهاد ابو غوش

2022/01/03 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش لا يخلو يوم واحد من مواجهات بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وهذه المواجهات قد تعمّ جميع الأراضي الفلسطيني المحتلة كما حصل في شهري نيسان / إبريل، وأيار /مايو من العام 2020 والتي شهدت أحداث باب العامود في القدس والشيخ جراح والداخل المحتل عام 1948 وخاصة في مدن اللد والرملة وعكا وقبلها في أم الفحم، والحرب الإسرائيلية الرابعة على قطاع غزة، وأحيانا قد تتراجع هذه المواجهات لتقتصر على مواقع وقرى ......





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